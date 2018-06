Lisa und Lena (15) sind endlich frei! Seit fast zwei Jahren plagten sich die erfolgreichen Musical.ly-Zwillinge mit einem ganz bekannten Teenie-Problem herum: Sie mussten eine feste Zahnspange tragen! Das hielt die Stuttgarter Schwestern aber nie ab, in ihren Lipsync-Clips trotzdem übers ganze Gesicht zu strahlen – und so wurden die drahtigen Beißer irgendwie auch zu ihrem Markenzeichen. Auf Instagram konnten LeLi jetzt aber endlich verkünden: Sie sind die Spangen für immer los! "Wir haben gerade einen Burger gegessen, nachdem wir sie raus bekommen haben. Wir fühlen uns so frei!", freuten sich Lisa und Lena.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de