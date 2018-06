Sie präsentiert der Welt ihr süßestes Accessoire ganz stolz! Als erfolgreiches Model, das unter anderem für Victoria's Secret gelaufen ist, gehört Chanel Iman (27) zu den gefragtesten Schönheiten der Welt und darf bei einer der wichtigsten Preisverleihungen der Mode-Branche natürlich nicht fehlen. Denn auch als werdende Mama lässt sich die US-Amerikanerin noch auf großen Events blicken: Zu den CFDA Awards erschien Chanel ganz elegant und überglücklich strahlend mit Babykugel.

Am Montag schritt die 27-Jährige in einem schwarzen Kleid der Designerin Nicole Miller über den Red Carpet in New York. Mit heißen Cutouts am Oberkörper und ihrer süßen Rundung am Bauch schuf Chanel einen umwerfenden Schwanger-Look. Dazu kann sie vor den Fotografen das Lächeln nicht verbergen – Mama-Glow deluxe auf einer der größten Award-Shows der Fashionwelt, zu der unter anderem auch andere VS-Models wie Sara Sampaio (26) und Influencer-Stars wie Kim Kardashian (37) erschienen.

Für die schwangere Beauty ist es der erste Nachwuchs. Erst im Mai hatte Chanel publik gemacht, dass sie und ihr Mann Sterling Shepard ein Kind bekommen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist noch nicht bekannt – in jedem Fall wird dem Mini jede Menge Fashion-Expertise in die Wiege gelegt.

Araya Diaz / Getty Images Chanel Iman, Topmodel

Ivan Nikolov/WENN.com Chanel Iman, Model

Gustavo Caballero/Getty Images for ESPN Chanel Iman und Sterling Shepard in Houston, Texas

