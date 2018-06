Ist das die Reaktion auf ihre Beschimpfungen? Kurz nachdem der berühmte Star-DJ Avicii am 20. April im Alter von nur 28 Jahren verstorben war, meldete sich seine heimliche Freundin via Social Media zu Wort. In einem emotionalen Brief schrieb sich Tereza Kačerová damals den Schmerz von der Seele – erntete für ihre öffentliche Trauer jedoch auch viel Kritik. Auf die Anfeindungen reagierte die Mutter eines kleinen Sohns in einem zweiten Statement mit teils beleidigenden Aussagen. Wurde Tereza deswegen nun von Instagram verbannt?

Auf Twitter erklärte sie ihren Fans jetzt das Verschwinden ihres Profils: "Ich bin jetzt auf Twitter. Mein Instagram-Account wurde gelöscht, nachdem ich mich mit einem Brief gegen die Angriffe gewehrt habe. Instagram, bitte überprüft meine Sperrung und reaktiviert mich. Ich werde mich nicht mehr länger auf ihr Spiel einlassen." Die Meinungen der Social-Media-Community sind zwar noch immer gespalten, zahlreiche Follower der Blondine fordern unter dem Hashtag #bringbackterezakacerova allerdings, dass Tereza den Zugriff auf ihr Profil zurückbekommt. Das harte Vorgehen der Fotoplattform können viele von ihnen nicht verstehen – schließlich wurde das Model als erstes beschimpft.

Andere finden es hingegen durchaus gerechtfertigt, dass Terezas Account gelöscht wurde. "Ich hoffe, dieser dumme Krieg hat jetzt ein Ende", schreibt ein User. "Ich will nur, dass du Tims Andenken respektierst und nicht noch mehr Storys kreierst oder einen neuen dummen Krieg anfängst, indem du seine Fans attackierst." Diesen Vorwurf musste sich Tereza bereits kurz nach der Veröffentlichung ihres Briefes von mehreren Seiten anhören.

Instagram / terezakacerova Model Tereza Kačerová

Anzeige

Instagram / terezakacerova Avicii und Freundin Tereza

Anzeige

Instagram / terezakacerova Tereza Kačerová und Avicii

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Terezas Account gelöscht wurde? Völlig verständlich! Den Grund kann ich nicht nachvollziehen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de