Sie schaffte es sogar fast, die Rosenbrüder zu entzweien! Über mangelndes Interesse vonseiten der Männer konnte Carina Spack sich zuletzt ganz und gar nicht beschweren. Mit Sebastian Fobe (32), Niklas Schröder (29) und Johannes Haller wünschten sich in der vierten Folge von Bachelor in Paradise gleich drei Single-Boys sehnlichst eine Rose von ihr. Doch wie stellt die toughe Blondine das an? Carina selbst hat da so eine Vermutung.

Gegenüber Gala versuchte die einstige Knutschpartnerin von Daniel Völz (33) nun einzuschätzen, worin sie ihren Konkurrentinnen in Thailand voraus sein könnte: "Es reizt Männer natürlich mehr, wenn Frauen so locker sind wie ich. Ich mache ihnen keinen Druck, keinen Stress." Tatsächlich wirkt Carina von allen "Bachelor in Paradise"-Girls am unkompliziertesten, wie eine Frau zum Pferdestehlen. Ihre entspannte Art verschafft ihr aber nicht immer einen Vorteil!

Zwar hatte sie vergangenen Mittwoch die Qual der Wahl, in den Wochen zuvor steckte Carina allerdings in einer weniger schmeichelhaften Situation fest. Zu Staffelbeginn zeigte die 21-Jährige Interesse an Philipp Stehler (30) – genauso wie Carolin Ehrensberger und Pamela Gil Marta. Obwohl Carina die einzige war, die ihn nicht regelmäßig zu einer Entscheidung drängte, gab der Ex-Polizist seine Rose letztendlich Pam. Gelassenheit kann also durchaus ganz attraktiv wirken, zieht offensichtlich aber nicht bei allen Männern!

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D Carina Spack und Niklas Schröder

Anzeige

MG RTL D "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Sebastian Fobe und Carina Spack

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Carina Spack, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de