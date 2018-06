Harte Kritik unter einem eigentlich liebevollen Glückwunsch-Post! Am vergangenen Freitag wurde Kanye West 41 Jahre alt. Zu diesem Anlass verfasste seine Frau Kim Kardashian (37) emotionale Zeilen und postete ein Foto des Rappers, auf dem seine jüngste Tochter Chicago auf seinem Schoß sitzt. Doch die rührende Ehrung des Jubilars ging prompt in einer ausufernden Diskussion unter: Fans sorgten sich um das Baby, weil sein Papa es auf dem Pic angeblich falsch hält!

Viele User stören sich unter dem Instagram-Bild daran, dass die Tochter des "All Of The Lights"-Interpreten zwischen seinen Beinen sitzt – und Kanye (41) sie nur mit einer Hand stützt: "Das Kind rutscht fast runter!" oder "Wer zur Hölle hält ein Baby so? Und er hat schon drei Kinder!", schimpften die Follower unter dem Beitrag. Die Fans des Bühnenstars standen ihrem Idol jedoch bei und waren sich sicher, dass das Mädchen sich sichtlich wohlfühle.

Die mittlerweile fünfköpfige Familie ist bereits mit einigen Shitstorms im Netz konfrontiert worden. Mama Kim lässt diverse Vorwürfe, sie seien keine guten Eltern, jedoch nicht unkommentiert stehen. Als ihr vorgeworfen wurde, dass sie während ihr Sohn Saint (2) an einer Lungenentzündung litt und in einer Klinik lag, ausgelassen Silvester feierte, schoss sie erzürnt auf Twitter zurück: "Ich bin meinem Sohn nicht eine Minute von der Seite gewichen, als er im Krankenhaus war. Wenn es um meine Kinder geht, verstehe ich keinen Spaß!"

Larry Busacca / Getty Images Kanye West, US-amerikanischer Rapper

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei den MTV Video Music Awards

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern North (l.) und Saint West (r.)

