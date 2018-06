Die Weltmeisterschaft 2018 in Russland steht kurz vor der Tür. In wenigen Tagen bezieht die deutsche Nationalmannschaft ihr WM-Quartier. Doch wie fiebern die Stars dem sportlichen Großereignis entgegen? Promiflash traf Tanja Tischewitsch (28) in Berlin und fragte nach, ob die ehemalige Dschungelcamperin das Fußball-Highlight verfolgen wird. "Wenn die Weltmeisterschaft ist, gucke ich natürlich Fußball und ich bin natürlich für Deutschland und wie geil wäre das, wenn wir wieder gewinnen würden", gab sich die Schauspielerin beim Produzentenfest in Berlin euphorisch. Bei so viel Support kann die Titelverteidigung ja nur gelingen!



