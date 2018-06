Kanye West (41) kann sein B-Day-Grinsen einfach nicht verbergen! Am Freitag feierte der Rapper, der für ernste Mienen auf Fotos bekannt ist, seinen Geburtstag und zeigte in den Snapchat-Clips seiner Frau Kim Kardashian (37) wieder einmal seine fröhliche Seite: Während ein Illusionskünstler für Unterhaltung und Spannung sorgte, strahlte Kanye in die Kamera. Zur Feier seines Ehrentages gab es außerdem einen Kuchen, der an das Cover-Artwork seiner neuen Scheibe "Ye" erinnert.



