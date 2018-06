Auf ein derartiges Pic von Lisa G. (21) haben ihre Follower lange gewartet. Die Influencerin hält ihre Community mit Fotos und täglichen privaten Einblicken auf dem Laufenden. Eines fiel dabei allerdings immer auf: Lisa blickte so gut wie nie frontal in die Kamera – bis jetzt. Kürzlich teilte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ein Bild, auf dem man ihr hübsches Gesicht komplett sieht, denn: Lisa will endlich zu ihren Makeln stehen!

Schaut man sich den Instagram-Account des Models an, werden einige Follower schnell eifersüchtig. "Ich wäre gerne so wie Lisa", heißt es in den unterschiedlichsten Formulierungen unter den Posts. Die 21-Jährige wirkt einfach perfekt: Tolles Gesicht, schöne Haare und ein Hammer-Body. In einem neuen Beitrag gab die Fitness-Liebhaberin jetzt allerdings zu: Auch sie hat Makel. "Mein Gesicht ist total asymmetrisch. Oft habe ich versucht, es zu verstecken [...], aber mittlerweile stört es mich gar nicht mehr."

Die Sportfanatikerin wollte ein Zeichen setzen: "Niemand ist perfekt! Mittlerweile mag ich diese kleinen Makel sogar an mir." Ihren Fans gab Lisa noch einen Tipp mit auf den Weg: Sie sollten anfangen, ihre "Fehler" zu lieben.

