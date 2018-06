Welches kleine Mädchen würde sich wohl nicht so einen fünften Geburtstag wünschen? North West (5) feierte mit Mama Kim Kardashian (37) und Papa Kanye (41), die ihr gleich zwei riesige Geburtstagstorten spendierten, wie Kim in ihrer Instagram-Story zeigte. Eine davon sah sogar aus wie ein XXL-Cheeseburger! Zusätzlich erhielt das Geburtstagskind noch jede Menge Komplimente von ihrer Mama: "Mein Baby wird heute fünf. Niemals hätte ich damals gedacht, dass ich gleichzeitig auch meine beste Freundin im Leben kennenlerne. Ich bin so stolz, deine Mama zu sein."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de