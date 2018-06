Er wollte Eindruck schinden! 1998 hatte Rea Garvey den Grundstein für seine erfolgreiche Karriere gelegt, als er seine Heimat Irland verließ. In Deutschland gründete er mit vier Musikern die Band Reamonn und landete mit Titeln wie "Supergirl" oder "Tonight" zahlreiche Hits. Auch als Solokünstler stürmt der 45-Jährige die Charts, ist in diesem Jahr Teil von Sing meinen Song und hat demnächst einen Gastauftritt in bei GZSZ. Doch wie kam Rea eigentlich auf die Idee, Sänger zu werden?

Im RTL-Interview stand Rea Sunny-Darstellerin Valentina Pahde (23) Rede und Antwort: "Mit 18 oder 19 habe ich angefangen, mit dem Gedanken zu spielen, Musiker zu sein. Ich dachte, dass Mädels das cool finden. Deswegen fand ich es auch gut." Bei einer Frau habe der frühere The Voice of Germany-Coach besonders punkten können: Mit Josephine ist er bereits seit 2002 verheiratet.

Bei ihrem Kennenlernen am Telefon hätte sich Rea direkt verliebt und noch vor dem ersten Date den Text zu "Josephine" geschrieben – der zweiten Single von Reamonn. Jo inspirierte ihren Gatten noch zu weiteren Liedern: Er widmete ihr zum Beispiel "Supergirl" oder "Wild Love".

