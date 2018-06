Der Style-King ist back! Nicht nur, was seine Schauspielkarriere betrifft, war Jonah Hill (34) in den letzten Jahren auf dem aufsteigenden Ast. Auch optisch blickt der "The Wolf of Wall Street"-Star auf eine wilde Entwicklung zurück. Deutlich erschlankt, frisch tätowiert und experimentierfreudiger denn je präsentierte sich der Hollywood-Hottie zuletzt seiner Fangemeinde. Er überraschte mit einer haarigen 180-Grad-Wandlung, die sich sehen lassen kann: Jonah trägt jetzt Pink.

Hättet ihr ihn noch erkannt? Aus heiterem Himmel postete der 34-Jährige auf seinem Instagram-Account einen Schnappschuss, auf dem er mit neuer Sommerfrisur debütiert. Neben seinen vor dem Körper verschränkten Armen, dem perfekt gestutzten Bart und seiner stylischen Retro-Brille sticht die neonleuchtende Haarpracht direkt ins Auge. "Oh mein Gott, Leute", lautete sein Kommentar daneben. Sein Stylist George Papanikolas scheint jedenfalls gehörig stolz auf sein Werk zu sein. Gegenüber refinery29 verriet er: "Die pinke Frisur war auf jeden Fall ein Look, den er von sich aus ausprobieren wollte. Wir mussten erst alles aufhellen, sodass das Haar die Farbe überhaupt annehmen konnte." Für seinen farbigen Blickfang investierte Jonah folglich ordentlich Zeit.

Auch andere Promis bewiesen in der Vergangenheit Mut zu einer drastischen Farbveränderung. Sowohl Sängerin Ariana Grande (24) als auch Reality-Sternchen Kim Kardashian (37) verabschiedeten sich von ihren dunklen Mähnen und erleuchteten plötzlich in einem kühlen Blondton. Für Jonas Pink läuft allerdings schon der Countdown. Laut Papanikolas wird die Farbe sich langsam auswaschen, bis nur noch das blondierte Haar zu sehen ist.

Instagram / jonahhill Jonah Hill, Schauspieler

Anzeige

Nicholas Hunt/Getty Images Jonah Hill bei der Premiere von "Don't Worry, He Won't Get Far On Foot"

Anzeige

Collage: WENN; Instagram Kim Kardashian und Ariana Grande

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de