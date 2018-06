Muss Kylie Jenner (20) jetzt wirklich um ihren Boyfriend fürchten? Die Reality-TV-Beauty ist seit knapp eineinhalb Jahren mit Rapper Travis Scott (26) liiert. Erst im Februar wurden die Unternehmerin und ihr Schatz zum ersten Mal Eltern der zuckersüßen Stormi Webster. Nun will eine andere Frau der Kosmetik-Expertin jedoch den Rang ablaufen: Musikerin und Netz-Pöbel-Girl Danielle Bregoli hat ein Auge auf Travis geworfen – und will ihn verführen!

Wie ein Insider nun gegenüber InTouch Weekly erklärte, hat Danielle, die vor Jahren als "Cash me Ousside"-Göre in der TV-Show von Dr. Phil McGraw bekannt wurde, einen echten Crush auf den Dread-Träger. "Danielle erzählt all ihren Freunden, dass Kylie die Zeit mit Travis besser genießen sollte. Sobald sie volljährig ist, gehöre er ihr. Sie steht schon ewig auf ihn, seine Musik, seinen Sex-Appeal, einfach alles!", berichtet die Quelle. Zudem wolle die Nachwuchsrapperin mit dem Tattoo-Hottie zusammenarbeiten, weil sie ihn für "mehr als talentiert" halte.

Das Fischen nach dem vergebenen Baby-Daddy stellt für den frechen Rotschopf keine moralische Hürde dar – so habe Kylie ihren Ex Tyga (28) ebenfalls als Teenagerin umgarnt, als dieser noch mit Blac Chyna (30) zusammen war. Die Flirtdrohungen der 15-Jährigen dürften der 20-Jährigen jedoch noch keine schlaflosen Nächte bereiten: Schließlich wird Danielle erst in drei Jahren 18.

Neilson Barnard/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Anzeige

Instagram / bhadbhabie Rapperin Danielle Bregoli alias Bhad Bhabie

Anzeige

instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Baby Stormi Webster

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de