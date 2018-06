Toughes Töchterchen! Willow Hart (7), der Spross von Sängerin Pink (38) und Motocrossfahrer Carey Hart (42), fährt schon seit Längerem BMX-Rennen, färbt sich gerne mal die Haare in Pink und Lila und hat auch bereits ihre ersten Schminkversuche hinter sich. Jetzt musste das freche Energiebündel allerdings seinen ganzen Mut zusammennehmen und sich selbst einen seiner Wackelzähne ziehen. Doch der Besuch von der Zahnfee hat sich gelohnt: Für ihren verlorenen Zahn bekam Willow ganze 100 Dollar!

"Wir haben 100 Dollar darauf gewettet, dass sie es nicht schafft, ihren Zahn mit nur einem Ruck herauszuziehen", schrieb Papa Carey nun zu einem Schnappschuss auf Instagram, der seine Kleine mit ihrem verlorenen Zahn und ihrer stolzen Beute von umgerechnet rund 85 Euro zeigt. "Das war die beste Investition meines Lebens!", stellt der zufriedene Vater fest. Mit ihrer Unerschrockenheit soll Willz, wie sie von ihrem Dad liebevoll genannt wird, in fünf Sekunden so viel Taschengeld verdient haben, wie sie normalerweise in 20 Wochen bekommt.

Im Vergleich zu der Ausbeute von Sophia Abraham, dem Sprössling von Reality-TV-Stars Farrah Abraham (27), war die Zahnfee bei Willow jedoch noch verhältnismäßig knausrig: Nachdem die damals Sechsjährige ihre beiden Schneidezähne verloren hatte, wurde sie mit ganzen 600 Dollar und reichlich Schmuck belohnt!

Instagram / hartluck Willow Hart, Tochter von Pink und Carey Hart

Instagram / pink Carey Hart und Pink

Twitter / F1abraham Sophia Abraham, Tochter von Reality-TV-Star Farrah Abraham

