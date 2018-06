Seth Rogen (36) reicht's! Die Blitzbeziehung von Ariana Grande (24) und Pete Davidson (24) ist derzeit eines der Topthemen Hollywoods. Gerade einmal vier Wochen, nachdem das Pärchen das erste Mal gemeinsam gesehen wurde, gaben die beiden Turteltauben nun offiziell ihre Verlobung bekannt. Doch damit nicht genug: Das frisch verliebte Couple ist sogar bereits zusammengezogen. Und obwohl gemeinsame Bilder der zwei eher selten sind, lassen sie via Social Media doch alle Welt an ihrem Liebesglück teilhaben. Das scheint aber nicht wirklich im Interesse aller zu sein: Seth jedenfalls scheint genug von der Netz-Turtelei zu haben!

Auf seinem Instagram-Account postete Pete kürzlich ein sexy Foto seiner Angebeteten. Dazu schrieb er verliebt: "Was zum Teufel", gefolgt von einem Emoticon mit Herzaugen. Das langte dem Schauspieler anscheinend. Sichtlich genervt kommentierte Seth das Bild mit einem simplen: "Leute, ernsthaft!" Das ließ der frisch Verlobte nicht lange auf sich sitzen und konterte mit der Frage: "Erzähl mir mal, wie würdest du dich denn verhalten, wenn du die heißeste Frau der Welt heiraten würdest?"

Klingt nicht so, als ließe sich Pete von den Worten des Komikers beeindrucken. Erst kürzlich in der The Tonight Show kam der 24-Jährige aus dem Schwärmen über seine Verlobte nicht heraus. Und auch Ariana nimmt von öffentlichen Liebesbekundungen keinen Abstand, im Gegenteil: Auf ihrem neuen Album "Sweetener" widmet sie sogar einen ihrer Songs ihrem Liebsten.

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande unterwegs in New York City

Anzeige

Bryan Bedder/Getty Images for Samsung Pete Davidson bei einem Charity-Event in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de