Sarah Lombardi (25) ist frisch verliebt! So muss auch der letzte Fan die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback mit Pietro (26) begraben. Nicht nur die treuen Anhänger des einstigen Paars trauern. Auch die Stars machen sich so ihre Gedanken, wie sie Promiflash im Interview verrieten. "Ich hätte es mir natürlich auch gewünscht, irgendwie, dass die Lombardis wieder zusammenfinden. Schon allein wegen des Kindes. Aber manchmal kann man es nicht erzwingen", machte Musikerin Annemarie Eilfeld (28) ihre Meinung deutlich. It-Boy Julian Stoeckel (31) war der Ansicht, die Eltern des kleinen Alessio (3) seien mit Anfang 20 einfach viel zu früh in Beziehung und Ehe gerutscht.



