Jetzt erobern sie die ganze Welt! Bei Let's Dance war für Kathrin Menzinger (29) und Vadim Garbuzov (31) in diesem Jahr leider recht früh Schluss: Die Profitänzer mussten nach dem zeitigen Ausscheiden ihrer Schützlinge Heiko Lochmann (19) und Tina Ruland (51) das Showparkett verlassen. Umso erfolgreicher beweist sich das Duo aber bei seinen gemeinsamen Auftritten: Kathrin und Vadim stellten ihre prämierte Mega-Choreo kürzlich in den USA vor und begeisterten ein großes Publikum!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die blonde Österreicherin Ende Juni ein Foto, das sie und ihren Tanzpartner strahlend vor einer US-amerikanischen Flagge zeigt. Der Grund: Die Sportskanonen führten in New Orleans erstmalig ihre Weltmeisterchoreografie "I am a Refugee" vor. "Wir haben Standing Ovations bekommen! Und es gab so viele liebe und dankbare Menschen, die uns nach dem Tanz zu der Choreografie gratuliert haben. Mehr hätten wir uns gar nicht wünschen können", zeigte sich die 29-Jährige begeistert.

Ein toller Erfolg für das Tanzpaar, das bis 2014 als Liebespaar auch abseits des Parketts gemeinsam durchs Leben ging. Wie die Singlelady und der glücklich neu vergebene Sportler es dennoch schaffen, harmonisch zu performen, verriet Kathrin vor einigen Monaten im Promiflash-Interview. "Auch zwei Menschen, die nicht mehr zusammenpassen, finden dann doch zusammen [...] und wir schaffen das und verfolgen unsere Ziele. Das macht uns stark und deshalb funktioniert es", sagte die Tänzerin im vergangenen Jahr.

Instagram / vadim.garbuzov Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov

Anzeige

Instagram / vadim.garbuzov Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Vadim Garbuzov and Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de