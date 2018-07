Die kleine Rebellin ist noch da! Herzogin Meghan (36) gehört seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) zum britischen Königshaus – mit diesem neuen Leben gibt es auch neue Regeln für die ehemalige Schauspielerin, insbesondere in Bezug auf ihre Kleidung. Dementsprechend änderte die 36-Jährige nach ihrer Heirat mit dem britischen Royal ihren Style – doch nun zeigte sich die frühere Suits-Darstellerin ausnahmsweise mit ihrem alten Look: Der Messy Bun ist (fast) zurück – und auch die Schultern der Neu-Herzogin sind bei ihrem neuesten Auftritt weniger bedeckt!

Vor ihrer Ehe mit Harry war es ihr Markenzeichen: Im Gegensatz zu Herzogin Kate (36), deren Haare stets perfekt sitzen, trug ihre Schwägerin mit Vorliebe einen sogenannten Messy Bun, bei dem sich einige Strähnen lösten und ihr locker ins Gesicht hingen. Inzwischen sieht man die US-Amerikanerin regelmäßig mit einem gestriegelteren Look à la Kate. Beim Empfang zum Jugendwettbewerb "Your Commonwealth" in London machte die Beauty eine Ausnahme: Ihr Dutt ist zwar nicht so durcheinander wie früher, er kommt ihrem alten Messy Bun von allen Frisuren, die sie bisher als Royal trug, jedoch am nächsten!

Und noch etwas ist bei diesem königlichen Event anders: Es ist das erste Mal, dass Meghan bei einem offiziellen Termin ein ärmelloses Kleid trägt. Außerdem ist das Dress sehr körperbetont und setzt ihre Figur gekonnt in Szene. Das absolute Highlight des Kleidungsstückes ist aber der sexy Schlitz am Rücken. Wie findet ihr das Outfit? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

