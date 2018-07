Verliebt, verraten, vielleicht sogar verlobt – und bald wieder voneinander getrennt? Es ist ein unglaubliches Beziehungswirrwarr, das in den vergangenen Monaten um Khloe Kardashian (34) und Tristan Thompson (27) entstanden ist. Kurz bevor TV-Reality-Star Khloe das gemeinsame Töchterchen True zur Welt brachte, kamen zahlreiche Seitensprünge des Profi-Basketballers ans Licht. Nun sind die beiden wieder vereint, aber offenbar nicht glücklich miteinander: Khloe soll ihren einst untreuen Freund einengen, der sich in seiner Not anscheinend an eine frühere Affäre wendet.

Angeblich soll der NBA-Sportler jede freie Minute nutzen, um sich per FaceTime bei seiner Ex-Geliebten Lani Blair auszuheulen. Er leide unter dem strengen Zeitplan von Freundin Khloe, mit der er aktuell auf Haussuche in Los Angeles sein soll. "Tristan ist an der kurzen Leine. Khloe erstickt ihn und lässt ihn nicht aus den Augen. Sie machen alles zusammen: essen, trainieren, fernsehen, schlafen und die Arbeit", berichtete ein Insider dem Magazin InTouch. Der 27-Jährige soll seiner zwei Jahre älteren Affäre außerdem immer wieder sagen, wie sehr er sich auf ein Wiedersehen mit ihr in Cleveland freue – in seinem alten Haus, wo Lani angeblich unterkommt!

Zudem sorgt Tristan offenbar dafür, dass es Lani finanziell gut geht – und das nicht zu knapp. "Tristan gibt Lani monatlich Tausende von Dollar für Kleidung, ihre Haare, Mani- und Pediküre und für etwas Taschengeld", verriet der Promi-Experte weiter. Doch da der Basketballer sich vor Kurzem von der National Basketball Association (NBA) zu einer Geldstrafe von 25.000 Dollar verdonnert wurde, könne er seiner Ex nun kein Geld mehr geben. Harter Tobak für Khloe, die gerade auf Versöhnungskurs ist – was haltet ihr von den Gerüchten? Stimmt ab!

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Instagram / laniblair Lani Blair, Instagram-Model und Affäre von Tristan Thompson

Photographer Group / Splash News Tristan Thompson und Khloe Kardashian

