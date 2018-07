Diese Geschichte könnte aus dem Drehbuch einer Soap stammen! Nach wilden Spekulationen bestätigte Justin Bieber (24) am Montagabend in den sozialen Netzwerken seine Verlobung mit Hailey Baldwin (21) – und setzte damit dem turbulenten Liebes-Wirrwarr der vergangenen Wochen ein Ende. Bevor er sich an eine Liebes-Reunion mit Ex-Freundin Hailey wagte, hatte er vor wenigen Monaten noch On-Off-Liebe Selena Gomez (25) gedatet. Zeigt Sel nun mit einem Spruch-T-Shirt, wie sie mit der überraschenden Verlobungsnachricht ihres Verflossenen umgeht?

Kurz nachdem Justin um Haileys Hand angehalten hatte, erwischten Paparazzi die "Good For You"-Interpretin am Dienstag beim Shopping in New York City. Auf den Fotos, die Us Weekly vorliegen, trägt die 25-Jährige ein schwarzes Shirt – und ein Detail springt ins Auge: Auf der Brusttasche prangt in weißen Buchstaben der Schriftzug "Only The Strong Survive" (zu Deutsch: Nur die Starken überleben). Sel wirkt in ihrem lässigen Outfit sichtlich gelöst und gut gelaunt. Diesen Eindruck bestätigte auch ein Insider dem US-Magazin: "Selena ist es egal. Sie ist seit der letzten Trennung endgültig über Justin hinweg."

Erst vor ein paar Tagen waren Fans in großer Sorge um Selena. Nach der Bekanntgabe der Verlobung wurde die Sängerin im Four Seasons Hotel in New York City gesichtet. Dort trank sie einen Shot – obwohl nach ihrer lebensbedrohlichen Nierentransplantation im vergangenen Jahr Alkohol für sie tabu ist.

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Anzeige

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin vor einem Starbucks in New York

Anzeige

WENN.com Selena Gomez, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de