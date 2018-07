Normalerweise sind John Legend (39) und Töchterchen Luna Simone (2) einfach ein Herz und eine Seele! Doch die Gesangskünste des Musikers stellten die Papa-Tochter-Beziehung nun auf eine harte Probe: Als sich der Popstar für einen Auftritt einsang, zeigte sich die Zweijährige alles andere als begeistert. "Nein, nein, nein", rief sie, während sie an dem "All of Me"-Interpreten herumzerrte. Den süßen Protest ihrer Tochter teilte Mutter Chrissy Teigen (32) anschließend via Twitter.

