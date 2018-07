Schnell noch trauen und dann ab in den Kreißsaal! So oder so ähnlich lief es wohl bei der Hochzeit von Amanda Seyfried (32) ab. Im neunten Monat schwanger gab die Schauspielerin ihrem Freund und Schauspielkollegen Thomas Sadoski (42) fix noch das Jawort – nur zu zweit, ohne viel Tamtam. Doch warum die Eile? Das verriet die Mama Mia-Darstellerin jetzt in einem Interview!

Derzeit ist die Hollywood-Schönheit auf dem Cover des Fashionmagazins Porter Edit zu sehen. Im dazugehörigen Interview erzählte Amanda auch von ihrer Heirat. Eine wirkliche Feier habe es nicht gegeben. Sie lege einfach keinen großen Wert auf solche Dinge. Stattdessen hätten ihr Gatte und sie ihre Hochzeit mit einem gemeinsamen Brunch in einem Café zelebriert. Aber warum dann überhaupt heiraten? "Ich wollte wirklich einen Ring am Finger, wenn es ins Krankenhaus geht. Was, wenn etwas schief läuft und er ist nicht mein rechtmäßig angetrauter Ehemann?"

Amandas und Thomas' kleine Tochter kam im vergangenen Jahr dann glücklicherweise völlig gesund und ohne Probleme zur Welt. Den Namen wollten die Eltern bisher nicht verraten und auch das Gesicht zeigen sie nie in der Öffentlichkeit. Hättet ihr gedacht, dass die Beauty aus so praktischen Gründen geheiratet hat? Stimmt ab.

Randy Shropshire/Getty Images for World of Children Thomas Sadoski und Amanda Seyfried auf einem Event Beverly Hills

Anzeige

FayesVision/WENN.com Amanda Seyfried bei einer Veranstaltung in Los Angeles, März 2018

Anzeige

Mike Coppola/Getty Images for Tony Awards Productions Thomas Sadoski und Amanda Seyfried bei den 2015 Tony Awards in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de