Für sie endete die Teilnahme anders als erhofft. Nach nur wenigen Monaten Beziehung stellten sich Bert Wollersheim (67) und Bobby Anne Baker (48) einer besonderen Herausforderung und zogen in Das Sommerhaus der Stars ein. Im Gegensatz zu den anderen Paaren fiel die angespannte Stimmung zwischen dem Rotlichtkönig und der Heilpraktikerin auf. Fehlende Zärtlichkeiten, Berts Alkoholkonsum und ein Flirt mit Shawne Fielding (49) führten zu einem heftigen Zoff: Haben sich die beiden wirklich vor laufenden Kameras getrennt?

Am Abend feierte der 67-Jährige wild und genehmigte sich mehrere Drinks – zum Leidwesen seiner Partnerin. Sie ignorierte ihren Schatz und verweigerte ihm etwas sehr Wichtiges. "Bobby und ich entfernen uns voneinander. Vorher hatten wir ein sehr verliebtes, liebevolles Miteinander. Wenn ich wie heute feststelle, dass ich nicht mal einen Gu­te­-Nacht-Kuss kriege, da ist es vorbei. Wir haben uns geschworen, wir lassen den anderen nicht so zurück", beklagte sich Bert.

Ein Gespräch konnte die Situation nicht wirklich klären, Bobby weinte in Berts Armen: "Hier sind so viele Dinge passiert in so kurzer Zeit, die für mich einfach verletzend sind. Ich denke, ich gehe ohne Bert hier raus." Die Emotionen kochten bei der 48-Jährigen über, sie brach sogar das Interview ab. Während der Dreharbeiten rafften sie sich noch zusammen, inzwischen ist das Liebes-Aus aber offiziell.

