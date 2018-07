Selena Gomez (25) hat feste Beziehungen offenbar satt! Nach dem Verlobungswirbel um ihren Ex Justin Bieber (24) und seiner Neuen Hailey Baldwin (21) ist das für ihre Fans auch keinesfalls verwunderlich. Erst Anfang der Woche überraschte der kanadische Sänger mit einem Pärchen-Post, der die andauernde On-Off-Liebe zwischen ihm und der "Back To You"-Interpretin endgültig zerbrechen ließ. Doch statt sich zwecks Liebeskummerablenkung in die nächste Bindung zu stürzen, hat Sel ganz andere Pläne: Sie wünscht sich eine lockere Liebelei für die heiße Jahreszeit.

Schluss mit großen Gefühlen und rein ins aufregende Abenteuer? Wie Hollywood Life berichtete, wolle die 25-Jährige jetzt erst recht in vollen Zügen ihr Singleleben genießen. "Sie hat das Gefühl, sie weiß gar nicht mehr, was Liebe eigentlich ist und muss jetzt erst einmal für sich sein", soll ein enger Freund der Sängerin ausgeplaudert haben. Ganz abgeneigt von ein wenig Zeit zu zweit sei sie allerdings nicht. "Sie ist zwar nicht verzweifelt auf der Suche, aber sie könnte sich durchaus eine unkomplizierte Sommerromanze mit jemandem vorstellen", verriet der Insider weiter.

Caleb Stevens, mit dem die brünette Beauty in der Vergangenheit Gerüchten zufolge angebandelt haben soll, liefere jedoch kein Affärenpotenzial. "Die beiden sind nur rein platonische Freunde", versicherte die Quelle. Der kleine Bruder von Sels Freundin Raquelle Stevens ist als möglicher Kandidat also aus dem Rennen.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York

Anzeige

Brian To/WENN.com Selena Gomez in Los Angeles

Anzeige

Instagram / raquellestevens Selena Gomez und Raquelle Stevens

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de