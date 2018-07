Im Kensington Palast folgt momentan eine Schwangerschaft der nächsten. Erst im April werden Herzogin Kate (36) und Gatte Prinz William (36) zum dritten Mal Eltern – der kleine Prinz Louis macht seitdem das Glück der jetzt fünfköpfigen Familie perfekt. Kates Rasselbande wird sich freuen, denn schon bald kommt ein weiterer Spielkamerad dazu. Aber nicht etwa Kate selbst erwartet erneut Nachwuchs – geschweige denn ihre Schwägerin Herzogin Meghan (36). Nein, Kates Stylistin wird zum ersten Mal Mama!

Natasha Archer ist schon seit Jahren an Kates Seite und berät die Herzogin in puncto Styling. Nun muss sich die Dreifach-Mama aber wohl bald um eine Vertretung kümmern, denn ihre Beraterin ist selbst schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Diese freudige Nachricht verkündete Natashas Gatte, der Royal-Fotograf Chris Jackson, höchstpersönlich auf seiner Instagram-Seite, und zwar mit den Worten: "Weitere aufregende Neuigkeiten". Dazu teilte er einen Schnappschuss seiner Liebsten, die liebevoll ihren Babybauch hält. In welchem Monat die 30-Jährige ist und ob es ein Junge oder Mädchen wird, behielt das Paar noch für sich.

Baby-Tipps kann sich die Schwangere sicherlich von Kate holen, sie brachte in diesem Jahr schließlich nicht ihren ersten Nachwuchs zur Welt. Natasha gehörte neben den engsten Familienmitgliedern sogar zu den wenigen Auserwählten, die die 36-Jährige im April ins Krankenhaus begleiten durften. Die Modeexpertin hat dafür gesorgt, dass die frischgebackene Mama bei ihrem TV-Auftritt nach der Geburt top gestylt vor den Toren der Klinik stand.

Getty Images Natasha Archer, Stylistin von Herzogin Kate

Getty Images Natasha Archer

Jack Taylor / Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und ihr Baby vor dem St. Mary's Hospital

