Voll auf der Überholspur! Kylie Jenner (20) wurde erst vor Kurzem vom amerikanischen Forbes Magazine zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten erklärt – und landete damit auch auf dem Cover der Zeitschrift. Nun durfte sich die Jungunternehmerin über einen weiteren großen Erfolg freuen, den sie sich schon bald ins Büro hängen kann: Kylie und ihr Liebster Travis Scott (26) absolvierten ihr erstes gemeinsames Cover-Shooting als Paar!

Für das Cover der amerikanischen GQ präsentierte die Neu-Mama ihren After-Baby-Body nun selbstbewusster denn je: In einem knappen, schwarzen Designer-Body sitzt die Kardashian-Jenner-Schwester sexy und sichtlich entspannt auf dem Schoß ihres Beaus. Travis wiederum hat sich für das Männermagazin in einen edlen Zwirn aus dem Hause Dior Homme geworfen. Gewohnt lässig schauen die jungen Eltern auf der Aufnahme in die Linse der aus Buenos Aires stammenden Fotografin Paola Kurdacki, die bereits Musikgrößen wie Alicia Keys (37), Lady Gaga (32) oder Beyoncé (36) abgelichtet hat.

Was ihr Privatleben angeht, hielten sich das Model und der Rapper seit der Geburt ihrer kleinen Stormi eher bedeckt. Mit dem Shooting feierten die beiden nun nicht nur ihre gemeinsame Cover-Premiere, sondern gaben auch das erste Interview zu zweit. Darin sprachen sie erstmals auch über intime Details ihrer Beziehung, wie zum Beispiel ihr erstes Date auf dem Coachella-Festival.

Neilson Barnard/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Theo Wargo/ Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei der Met Gala 2018

Forbes Kylie Jenner auf dem Cover des Forbes-Magazins

