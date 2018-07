Hat Daniele Negroni (22) seinen Liebeskummer längst verwunden? Vor wenigen Wochen gingen er und seine damalige Freundin Tina Neumann nach einem heftigen Streit getrennte Wege. Kurz nach dem Liebesaus zeigte sich der ehemalige DSDS-Star immer total betrübt auf seinen Social-Media-Kanälen – bis zum vergangenen Wochenende. Da zog er einen endgültigen Schlussstrich unter seine gescheiterte Beziehung. Und plötzlich schien der Sänger wieder guter Dinge zu sein.

Auf seinem Instagram-Account postete Daniele am Montag ein Foto, auf dem er – mit einem malerischen Sonnenuntergang im Hintergrund – auf einer grünen Wiese steht und nachdenklich zur Seite blickt. Dazu schrieb der Musiker: "Lieber Gott, ich möchte mir eine Minute nehmen und dich mal nicht um etwas bitten, sondern dir einfach mal danke sagen, für all das, was ich habe." Außerdem versah er den Beitrag mit einem Herz- und einem betenden Emoji. Nur wofür oder für wen genau ist der 22-Jährige denn eigentlich dankbar?

Möglicherweise geht es um seine neue Bekanntschaft: die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe Saip. Immerhin verbrachten die zwei in den vergangenen Tagen viel Zeit miteinander. Zwar stellte Zoe mittlerweile klar, die zwei seien nur gute Freunde, doch was nicht ist, kann ja noch werden. Oder was meint ihr?

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Zoe Saip

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Zoe Saip

