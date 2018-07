Sie haben den gleichen Geschmack! Spätestens seit dem Beziehungs-Outing mit Prinz Harry (33) sind die Augen auf Herzogin Meghan (36) gerichtet – vor allem ihre Outfits werden bei jedem Termin genau unter die Lupe genommen. Nicht nur die Kleider, die die frühere Schauspielerin trägt, sind direkt ausverkauft. Auch die Accessoires wie Taschen oder Schuhe sind heiß begehrt. Wer hätte gedacht, dass auch die Cousine ihres Ehemannes, Prinzessin Eugenie (28), Meghans Fashion-Vorliebe teilt!

Bei ihrem ersten Auftritt nach der Verlobung im vergangenen November hatte Meghan ein schlichtes Outfit gewählt. Zu dem weißen Wintermantel hatte sich die 36-Jährige für nude-farbene und geschnürte Pumps entschieden. Genau in ein solches Modell der italienischen Marke Aquazzura schlüpfte Eugenie am Mittwoch bei einer Veranstaltung zum 100. Geburtstag von Nelson Mandela (✝95) in London. Im Gegensatz zu ihrer neuen, angetrauten Verwandtschaft kombinierte Eugenie die 550-Pfund-Treter zu einem grünen Kleid.

Ob die 28-Jährige sich die hohen Hacken von der ehemaligen Suits-Darstellerin ausgeliehen hat? Es wäre zumindest nicht das erste Mal, das Eugenie einen Look recycelt. Das grüne Dress gehört wohl zu den Lieblingsteilen der Neunten in der britischen Thronfolge. Bei der Militärparade Trooping the Colour im Juni hatte sie das Stück von Osman zuletzt an.

WENN; Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images Schuh-Vergleich von Prinzessin Eugenie und Herzogin Meghan

Eddie Mulholland/WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrer Verlobungsbekanntgabe

Niklas Halle'n/AFP/Getty Images Prinzessin Eugenie und Gräfin Sophie von Wessex bei Trooping the Colour 2018

