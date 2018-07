Hat Pascal Kappés bereits mit seiner Noch-Ehefrau Denise (28) abgeschlossen? Im Februar gaben sich der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und die ehemalige Bachelor-Kandidatin das Jawort. Doch obwohl die beiden sogar gemeinsamen Nachwuchs erwarten, ging die Beziehung der TV-Stars nur wenige Wochen nach der Hochzeit in die Brüche. Im Gegensatz zu seiner Ex schwieg das Männermodel bisher zu dem Liebesaus – doch nun spricht er erstmals Klartext über die bevorstehende Scheidung!

Die Trennung scheint auch an Pascal nicht spurlos vorbei gegangen zu sein. In einem Bild-Interview klingt es jedenfalls ganz so, als könne er die Scheidung kaum noch abwarten. "Ich bin froh darum. Es ist so viel Mist passiert. Denise ist genauso schuld an dem Beziehungsende wie ich. Deswegen ist es das Beste, wenn wir getrennte Wege gehen", zieht er ein nüchternes Liebesfazit. Über die konkreten Gründe für das Ehe-Aus schweigt der 27-Jährige jedoch genauso beharrlich wie seine Noch-Ehefrau.

Für Pascal zählt jetzt vor allem das Wohl seines ungeborenen Sohnes. In diesem Sinne möchte er auch einen gesitteten Umgang mit seiner Verflossenen pflegen. Dieses Vorhaben droht nun jedoch zu scheitern: Obwohl der ehemalige Mister Saarland unbedingt bei der Geburt dabei sein möchte, will Denise ihm den Zutritt zum Kreißsaal verwehren.

