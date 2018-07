Hat Demi Lovato (25) sein Halt gefehlt? Am Dienstag machte die schockierende Nachricht die Runde, dass die Sängerin nach einer Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Eigentlich galt Demi seit sechs Jahren als clean, befeuerte die Rückfallgerüchte aber mit einem Song selbst. Nun wurde bekannt, dass der Ex-Disney-Star in den letzten Wochen ohne Mike Bayer, ihren Sucht-Berater, auskommen musste: Demi hatte den Kontakt zu ihm abgebrochen!

Schon vor Kurzem kursierte das Gerücht, dass Demi und ihr guter Freund nicht mehr miteinander sprechen würden. Jetzt bestätigte ein Insider gegenüber The Sun: Die 25-Jährige hat Mike vor drei Wochen entlassen! "Sie hatten einen großen Streit und folgen sich mittlerweile auch nicht mehr bei Social Media", erklärte der Informant. Der Split zwischen den beiden sei sehr hässlich und schmutzig abgelaufen, da Mike für sie wie ein Fels in der Brandung war, nachdem die Beziehung mit ihrem Ex-Freund Wilmer Valderrama (38) vor rund zwei Jahren in die Brüche ging.

Seit vielen Jahren hatten Demi und Mike, der der Gründer der Entzugsklinik CAST Recovery ist, von der die Schauspielerin das Aushängeschild war, zusammengearbeitet. Der Sucht-Coach ist aber nicht der einzige, der nicht mehr für die "Skyscraper"-Interpretin tätig ist: Auch ihr langjähriger Manager Phil McIntyre musste seine Taschen packen.

Mike Windle/Getty Images Demi Lovato bei einem Auftritt in Carson, Kalifornien im Jahr 2016

Instagram / ddlovato Demi Lovato

Emma McIntyre/Getty Images for Refinery29 Demi Lovato, Sängerin

