Der Schreck sitzt ihm noch immer in den Knochen! Dabei lief bei Leonard Freier (33) vor dem Unfall doch eigentlich alles so gut: Erst im Juni heiratete der Ex-Bachelor mit Caona nicht nur die Mutter seiner Tochter, sondern auch die Liebe seines Lebens. Nur wenige Wochen später wurde der glückliche Start in die Ehe jedoch von einem Zwischenfall überschattet. Als Leonard mit seinen Eltern im Auto unterwegs war, kam es zu einem heftigen Zusammenstoß, der für alle drei Insassen im Krankenhaus endete. Fast einen Monat nach dem Vorfall offenbarte Leo nun: Er hat noch immer mit kurzen Flashbacks zu kämpfen!

"Das war wirklich ein schlimmes Ereignis, zum Glück geht es uns allen wieder gut", erzählte Leo gegenüber Promiflash. Angst davor ins Auto zu steigen, habe der 33-Jährige trotz der brenzlichen Situation nicht – dafür sei er zu sehr auf sein Auto angewiesen: "Ich brauche das für die Arbeit, bin immer unterwegs zu Terminen und ich wohne ja auch ein wenig außerhalb." Allerdings gebe es hin und wieder schon Augenblicke, in denen das TV-Gesicht unruhig werde: "Wenn so wie in dem Moment damals Leute einfach nicht richtig hinschauen und einfach abbiegen. Da bekomme ich manchmal ein bisschen Panik." Eigentlich habe er immer gedacht, dass die Verkehrsregeln allen bekannt wären. Mittlerweile ist das Vertrauen in seine Mitmenschen nicht mehr ganz so groß: "Heute weiß ich, dass die Leute das nicht tun und da habe ich schon ein bisschen Schiss."

Mit den schwersten Folgen hat jedoch seine Mutter zu kämpfen: "Auch jetzt muss sie noch mehrere Monate zur Physiotherapie und trägt acht Wochen den Arm in der Schlinge, was blöd ist, weil sie nichts richtig machen kann." Mama Claudia hatte bei dem Unfall einen mehrfachen Bruch am Arm erlitten und musste sich einer OP unterziehen. Auch auf Schmerzmittel sei sie noch angewiesen. Ein Fahrzeug zu steuern, komme wegen ihrer Verletzung bisher ebenfalls noch nicht infrage. Leo hoffe aber, dass ihr das später keine Probleme mehr bereiten wird.

Der Bachelor, RTL Leonard Freier mit seinen Eltern

Instagram / leonard.freier Leonard Freier, Ex-Bachelor

Instagram / leonard.freier Leonard Freier und seine Mama Claudia im Krankenhaus

