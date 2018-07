Hin und wieder wird Ruby Rose (32) alles zu viel! Der Serienliebling, der im Netflix-Erfolgsformat Orange Is the New Black die Stella Carlin mimt, braucht deshalb manchmal einen Rückzugsort. Den hat sie offenbar auch gefunden: Erst neulich suchte sie Unterschlupf bei ihrer besten Freundin zu Hause. Die Ruhe und Zeit, die sie dort hatte, nutzte sie, um die Schotten dicht zu machen und einfach mal nichts zu tun. Neben Fernsehen und Schlafen konnte sie sich außerdem einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen widmen: Voll und ganz Baby-Affe sein!

Auf Twitter gestand die 32-Jährige ihren 1,3 Millionen Followern: "Manchmal ist der allgemeine Zustand der Welt mit den aktuellen Geschehnissen einfach ein bisschen überwältigend für mich." Um die Akkus mal wieder aufzuladen, habe sie deshalb eine ganz eigene Strategie entwickelt, die sie mit einem Video-Post erklärte. Neben einen Clip eines niedlichen Baby-Äffchens, das in einer Badewanne herumtollt, schrieb sie: "Auch ich lege mich manchmal mit Meditationsmusik in die Wanne und tue so, als ob ich ein Baby-Äffchen wäre – das ist meine Art, mich um mein Wohlbefinden zu kümmern."

Eine kleine Auszeit hat sich die Darstellerin auch gehörig verdient! Erst in diesem Jahr trennte sich Ruby von ihrer jahrelangen On-Off-Liebe Jessica Origliasso (33). Die Strapazen machten sich auch durch ihren Körper bemerkbar: Sie wurde immer dünner. Wegen Problemen mit ihrer Wirbelsäure musste sie sich außerdem einer Rücken-OP unterziehen.

