Keine Frage, Victoria Beckham (44) ist nicht nur eine erfolgreiche Designerin, sondern auch mit Leib und Seele Mutter. Auf ihre vier Kinder Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13) und Harper (7) ist die Ehefrau von Ex-Profikicker David Beckham (43) mehr als stolz. Am liebsten hätte Vic ihre Kids ständig um sich herum. Daher macht ihr der Umzug ihres ältesten Sohnes Brooklyn von London nach New York auch nach Monaten immer noch zu schaffen. Darum wird die gemeinsame Zeit effektiv genutzt – und der Tattoo-Hottie will Mama Vic dabei offensichtlich auch einiges bieten.

Auf ihrer Instagram-Seite postete das ehemalige Spice Girls-Mitglied ein Foto von sich und Brooklyn aus dem Auto. Klingt erst einmal wenig aufregend – doch das ist es, denn der tätowierte Nachwuchsfotograf sitzt oben ohne neben seiner Mutter. Zu dem Foto schreibt die Fashionista scherzhaft: "Am Überlegen, wie ich meinen heutigen Uber-Fahrer bewerte! #WarumKeinShirt". Die Beckham-Fans müssen da nicht lange überlegen: "Fünf von fünf Sternen, was für eine Frage", lautet nur ein begeisterter User-Kommentar. Aber wen wundert das? Einen halb nackten Brooklyn Beckham als Chauffeur wünscht sich mit Sicherheit nicht nur Victoria.

Das ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass sich Brooklyn oberkörperfrei seinen 11,4 Millionen Instagram-Followern präsentiert. Regelmäßig teilt der Ex-Freund von Chloë Grace Moretz (21) schicke Shirtless-Pics. Egal ob spärlich bekleidet im Bett, oben ohne am Strand oder beim Familienurlaub – seinen trainierten Oberkörper setzt Brooklyn oft und gerne in Szene.

Instagram / brooklynbeckham Harper, Brooklyn, Romeo und Cruz Beckham (v.l.)

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de