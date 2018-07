Cathy Hummels (30) ist ganz stolz auf ihren Sohnemann Ludwig. Vor rund einem halben Jahr wurden die Schuhdesignerin und ihr Ehemann, Profifußballer Mats Hummels (29), zum ersten Mal Eltern. Seitdem schwelgt die Münchenerin im absoluten Mutterglück, gibt ihren Followern regelmäßig Baby-Updates in den sozialen Netzwerken und berichtet über die Entwicklung ihres Sohnes. Nun macht der Kleine sogar schon – wenn auch noch etwas unbeholfen – erste Krabbelversuche.

Auf Instagram postete Cathy am Sonntag einen niedlichen Schnappschuss mit ihrem Söhnchen. Ludwig liegt bäuchlings auf einer Sonnenliege im Schatten und stützt sich schon ganz gekonnt auf die Unterarme. Die Beinchen leicht angezogen scheint er zu versuchen, sich fortzubewegen. Das Foto kommentierte die Fashionista mit einem langen Text, in dem sie wohl versucht, die Gedanken ihres Lieblings wiederzugeben: "Ich bin jetzt sechseinhalb Monate alt und kann schon sitzen. Krabbeln will ich auch, aber irgendwas mache ich noch nicht ganz richtig. Ich kann mich im Kreis drehen, aber komme einfach nicht voran."

Erst vor wenigen Tagen verkündete Cathy via Social Media, dass ihr Nachwuchs im Alter von nur sechs Monaten schon aufrecht sitzen kann, und beschrieb das als einen ganz besonderen Moment. Und so wie sie auf dem neuen Bild strahlt, scheinen auch die ersten Krabbelversuche ihres Sohnes ein toller Augenblick für die 30-Jährige zu sein.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Sohnemann Ludwig

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und Söhnchen Ludwig

Anzeige

Instagram / catherinyyy Ludwig Hummels, Sohn von Cathy und Mats Hummels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de