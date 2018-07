Khloe Kardashian (34) und Tristan Thompson (27) haben anscheinend immer noch ein gehöriges Beziehungsproblem. Vor mehr als drei Monaten wurde bekannt, dass der Basketballer das Keeping up with the Kardashians-Sternchen während der Schwangerschaft mehrfach betrogen hatte. Die Blondine schickte ihren untreuen Partner jedoch nicht in die Wüste, was ihr nun angeblich zu schaffen macht: Tristan soll den Ernst der Lage nicht wirklich verstehen.

Ein Insider erklärte dem Magazin People: "Als Kerl ist er einfach nicht so verständnisvoll, wie er es in dieser Situation sein sollte. Es ist einfacher für ihn, die Sache unter den Teppich zu kehren. Sie kann das nicht." Dem Sportler sei auch nicht bewusst, dass die 34-Jährige das gleiche bereits mit ihrem Ex-Mann Lamar Odom (38) durchmachen musste. "Sie denkt, dass der Fremdgehskandal eine viele größere Sache ist, als er das tut. Und er versteht nicht, dass seine Taten nicht nur Konsequenzen für ihn und Khloe haben, sondern für die gesamte Familie", beschrieb die Quelle die momentane Lage.

Wie locker der 27-Jährige seinen Fauxpas nimmt, könnte auch eine Anekdote von der Afterparty der ESPY Awards belegen. Dort soll Tristan ohne seine Liebste aufgetaucht sein und heftig geflirtet haben. Außerdem habe er sich die Telefonnummer einer jungen Dame geben lassen.

Apega/WENN.com Tristan Thompson auf den ESPY Awards 2016

Photographer Group / Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Splash News Tristan Thompson vor dem Klub "Delilah" in West Hollywood

