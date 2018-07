Khloe Kardashian (34) kann es kaum fassen: Schon vor knapp vier Monaten kam ihre kleine True zur Welt! Wenn die erste Zeit mit einem Neugeborenen so schnell verfliegt, kann man schon mal rührselig werden. Nun lies die Mutter auch ihre Follower daran teilhaben, wie sehr ihre Tochter sich bereits verändert hat: Khloe postete jetzt ein süßes Throwback-Bild, auf dem True erst wenige Wochen alt ist!

Den niedlichen Schnappschuss veröffentlichte der Realitystar am Donnerstag auf seinem Instagram-Profil. Auf dem Foto ist die schlafende True zu sehen – und tatsächlich, sie ist noch superwinzig! "Vor etwa zwei Monaten", schrieb Khloe mit einem weinenden Smiley unter das Pic. Auch ihre Follower können kaum fassen, wie groß der Kardashian-Spross schon geworden ist! "Wow, ist das Bild wirklich erst 8 Wochen her?","Also es ist ja bekannt, dass Babys schnell wachsen, aber so schnell?", kommentieren die User verwundert.

Neben der Geschwindigkeit, in der True wächst, beschäftigt Khloe aktuell noch eine weitere Sorge nach der Geburt: Ihr After-Baby-Body! Die Beauty kämpft aktuell noch gegen ihre Schwangerkilos an, die sie um jeden Preis verlieren will. Bisher hat sie im Gym stolze 15 Kilogramm weggeschwitzt!

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashians Tochter Thrue Tompson, Mai 2018

Instagram / khloekardashian True Thompson, Khloe Kardashians Baby

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Mai 2018

