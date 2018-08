Frühe Geburtstagsüberraschung für Herzogin Meghan (36)! Die frischgebackene Royal-Beauty wird am 4. August 37 Jahre alt. In diesem Jahr feiert sie ihren Ehrentag zum ersten Mal als Mitglied der britischen Königsfamilie. Auf eine ausschweifende Feier wird die ehemalige Schauspielerin aber wohl verzichten müssen – sie und ihr Ehemann Prinz Harry (33) haben andere Verpflichtungen! An Geschenken wird es aber sicherlich nicht mangeln. Ihr erstes Geburtstagspräsent hat Meghan bereits bekommen.

Wie das britische Magazin OK! berichtet, hat die Tierschutzorganisation PETA der Herzogin eine burgunderfarbene Handtasche von der Marke Alexandra K. geschickt. Der Clou an der Sache: Das schöne Accessoire ist komplett tierversuchsfrei und aus veganem Leder. Bei einem Preis von 325 Euro fällt die Tasche für die luxusverwöhnte Meghan wohl unter die Kategorie Schnäppchen. Da sich die Neu-Adlige sehr für vegane Produkte interessiert, dürfte sie sich über diese Aufmerksamkeit gefreut haben.

Wie PETA-Sprecherin Elisa Allen verriet, erhofft sich die Tierschutzorganisation eine Menge von ihrem wohlbedachten Geschenk: "Vielleicht inspiriert diese großartige Handtasche Meghan ja dazu, vegane Mode für sich zu entdecken und in Zukunft alle Tierhäute aus ihrem Kleiderschrank zu entfernen."

