Sind sie wirklich so ein Royal-Traumpaar? Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) stellen aktuell das klassische Bild einer royalen Beziehung total auf den Kopf. Während sich andere königliche Ehepaare in der Öffentlichkeit mit dem Zeigen von Zuneigung doch sehr zurückhalten, wird bei dem Rotschopf und der Beauty regelmäßig öffentlich gebusselt und geturtelt. Jetzt gab auch Harrys guter Freund und Polo-Partner Nacho Figueras seine Einschätzung zur anscheinend perfekten Liebe ab!

Auf dem Sentebale Polo-Tunier in Windsor, bei dem auch Harry in den Sattel stieg, zeigten sich die Turteltauben erneut gewohnt verliebt. Das bekam vor allem Polo-Team-Partner Nacho Figueras bei der Siegerehrung zu spüren. Als der Gruppen-Captain eigentlich gemeinsam mit Prinz Harry und dem gewonnenen Pokal posieren wollte, legte der Prinz lieber Lippen bei seiner Liebsten an. Etwas, das Nacho allerdings gut verzeihen konnte, denn er ist ein absoluter Supporter des Duos, wie er People verriet: "Sie ist reizend, sie ist wundervoll! Ich freue mich sehr für sie und Harry." Dass diese beiden großartig miteinander harmonieren – daran hat der Sportler keine Zweifel: "Sie sind beide so glücklich, dass sie einander gefunden haben und dieses neue Kapitel ihres Lebens beginnen können." Er sei sich ziemlich sicher, dass Harry und Meghan ihr Eheleben genießen.

Mit den öffentlichen Liebesgesten machten Meghan und Harry bisher erst eine Ausnahme bei einem Event im Buckingham Palast – mit der Queen! Weil die nämlich gar kein Fan von zur Schau gestellten Zärtlichkeiten ist, zog der Enkel seine Hand zurück, als Meghan versuchte, diese zu ergreifen – um sie vor einem kleinen königlichen Fauxpas zu schützen.

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Polo-Turnier in Ascot

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Sentebale Polo-Turnier in Windsor

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan gemeinsam mit dem Sentebale-Team

