Christos Christodoulou (23) hat es geschafft: Der einstige The Biggest Loser-Kandidat ist mächtig stolz auf seine vergangenen Monate – und hat auch allen Grund dazu! Mit seiner Teilnahme an der Abspeck-Show begann er, auf der Erfolgswelle zu surfen. Christos hat sich seither nicht nur mehr als halbiert – er startet aktuell auch als Musiker voll durch. Insgesamt 75 Kilo hat der 23-Jährige abgenommen und ist noch immer total ergriffen, wenn er sich seine alten Klamotten in 7XL anguckt, die ihm früher nur mit Mühe passten.

"Wo ist der zweite Mensch hin?", schreibt er zu einem Foto auf Instagram und fährt fort: "Es gibt Tage, da realisiere ich noch immer nicht, was ich in kurzer Zeit geleistet habe." Christos musste sich einiges anhören, wie er sich erinnert: "Es hieß immer: 'Aus dir wird nie was! Du wirst das nicht schaffen!' Beleidigungen? Alltag. Doch ich dachte mir, irgendwann werden sie alle staunen."

Obwohl er so viel erreicht hat, will sich der "Nur du"-Interpret nun jedoch nicht auf seinem Ruhm ausruhen – ganz im Gegenteil! "Meine Motivation konnte und kann man nicht bremsen. Für mich, meine Gesundheit und meine Familie", beteuert Christos und bedankt sich bei all seinen Supportern.

Instagram / iamchristosjesus Christos Christodoulou, Musiker

