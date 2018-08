Demi Lovatos (25) Mutter teilt das schlimme Schicksal ihrer Tochter! Erst vergangene Woche hatte die Klinikeinlieferung des ehemaligen Disney-Stars seine Fans zutiefst bestürzt: Wegen einer noch unbekannten Drogenüberdosis war die Musikerin zusammengebrochen, befindet sich derzeit auf dem holprigen Weg der Besserung. Schon in wenigen Tagen soll die Brünette sich zum wiederholten Mal in den Entzug begeben wollen – und damit ist sie in ihrer Familie nicht die Einzige: Auch ihre Mama Dianna de la Garza (55) musste sich bereits in einer Einrichtung wegen psychischer Probleme behandeln lassen!

In ihrem Buch Falling with Wings: A Mother's Story beschreibt die 55-Jährige das Familienleben als Superstarmutter. Neben dem jahrelangen Leiden ihrer mittleren Tochter gibt sie dabei zu: Auch sie kämpfte seit ihrer Jugend mit einer Essstörung, Depressionen und nahm unkontrolliert Tabletten, wie das Beruhigungsmittel Xanax. Dazu kamen immer wieder Suizidgedanken. "Die Stimme in meinem Kopf wollte Zerstörung anrichten. Wenn ich alleine war, fühlte ich mich hilflos und ängstlich. 'Fahr einfach in das entgegenkommende Auto! Beende den Schmerz!', schrie die Stimme", berichtet Dianna von ihren inneren Dämonen. Ihre Kinder hätten schließlich die Reißleine gezogen – und sie bei einem Körpergewicht von nur 40 Kilogramm zu einem Entzug überredet: "Wir denken, dass es an der Zeit ist, dass du Hilfe bekommst", habe Demi sie konfrontiert.

Besonders schwer sei Dianna dieser Schritt wegen ihrer jüngsten Tochter Madison De La Garza (16) gefallen. "Es hat mir das Herz gebrochen. Das arme Kind musste das ganze schon zweimal erleben (Anm. d. Red.: während Demis Rehab-Aufenthalten), aber dieses Mal war schlimmer, weil es ihre Mutter war, die Frau, die sie beschützen sollte!"

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Twitter / Dianna De La Garza Mutter Dianna de la Garza und Tochter Demi Lovato

Buch "Falling with Wings: A Mother's Story", Dianna de la Garza Buchcover zu: "Falling with Wings: A Mother's Story" von Dianna de la Garza

Valerie Macon / Freier Fotograf Halbschwestern Madison De La Garza und Demi Lovato

