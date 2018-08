Wagt sie sich tatsächlich wieder auf die Pirsch? Mitte März hatte Alessandra Ambrosio (37) die Trennung von ihrem Langzeitfreund Jamie Mazur (48) bekannt gegeben. Sage und schreibe zehn Jahre war das Supermodel mit ihrem Liebsten verlobt, doch die Fans des Paares warteten all die Jahre vergebens auf eine Hochzeit. Den Schock über das Beziehungsaus scheint die Laufstegschönheit mittlerweile verkraftet zu haben: Alessandra wurde nun angeblich mit einem Mystery Man an ihrer Seite gesichtet.

Wie Page Six offenbar von mehreren Insidern erfuhr, sei die 37-Jährige am Wochenende mit einem attraktiven Italiener unterwegs gewesen. Mit Freunden hätten die vermeintlichen Turteltauben abends ausgelassen in einem Klub gefeiert. Dort habe ein Gast beobachtet, wie Alessandra und ihre unbekannte männliche Begleitung Händchen gehalten und geknutscht hätten: "Die beiden waren sehr zärtlich zueinander, küssten sich und wenn sie nicht gerade tanzte, umarmten sie einander", plauderte der anonyme Beobachter aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass dem einstigen Victoria's Secret-Engel eine neue Liebelei nachgesagt wird. Schon Ende April hatte man sie beim Verlassen einer Cocktailparty in Begleitung des Filmemachers Raul Guterres gesehen. Offiziell ist Alessandra aber bis jetzt noch Single.

Getty Images / Stefan Knauer Alessandra Ambrosio bei der Fashion Week in Berlin

Chance Yeh / Getty Images Alessandra Ambrosio

SAF / Splash News Alessandra Ambrosio und Raul Guterres

