Sie bringt das Blut von Bert Wollersheim (67) ordentlich in Wallung! In der Fernsehsendung Das Sommerhaus der Stars schlug das Herz des einstigen Rotlichtkönigs noch für Bobby Anne Baker (48). Doch nachdem das Paar aus der TV-Reality-Show ausgeschieden war, war es offenbar auch mit ihrer Liebe vorbei. Paradiesvogel Bert ist allerdings alles andere als ein Kind von Traurigkeit – und so gehörte kurz darauf sein Herz schon wieder einer neuen Dame: Ginger Costello alias Yvonne Schaufler. Und das Erotikmodel heizt Bert ganz schön ein, wie er nun im Netz verriet.

Auf seiner Facebook-Seite richtete der Tattoo-Fan Liebesgrüße an seine Herzdame, die es in sich hatten. Mit den Worten "Sex, Liebe und Rock 'n' Roll" betitelte er sein Posting und schwärmte für seine neue Flamme in den höchsten Tönen: "Dankeschön, Baby, dass ich dank dir jeden Tag so geile Orgasmen habe. Danke für deine Zärtlichkeit und deine unendliche Liebe." Nur kurze Zeit später schaltete Bert allerdings einen Gang im Libidomotor zurück und änderte "geile Orgasmen" in "geile Zeit". Mit den folgenden, fast schon rührenden Zeilen beendete das TV-Gesicht seinen Post: "Ich liebe dich unendlich, weil du immer für mich da bist". Auch Berts Hashtag #keinerhatmichsogeliebtwiedu offenbart unzweifelhaft die Gefühle des ehemaligen Bordell-Besitzers.

Zwischen ihm und Ginger scheint sich also tatsächlich eine ernsthafte Beziehung anzubahnen. Für Bert kehrte die Blondine sogar der Erotikbranche den Rücken und gab ihren Job als Webcam-Girl auf. Sogar Haus und Dach teilt das Paar schon auf Mallorca.

Instagram / gingercostello666 Bert Wollersheim und Ginger Costello auf Mallorca

Instagram / gingercostello666 Ginger Costello und Bert Wollersheim auf Mallorca

Instagram / gingercostello666 Bert Wollersheim und Ginger Costello auf Mallorca

