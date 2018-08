Dabei würde sie so gerne mittanzen! Im Jahr 2010 stürzte Anna-Maria Zimmermann (29) mit einem Helikopter ab, als sie auf dem Weg zu einer Preisverleihung war. Die Schlagersängerin wurde lebensgefährlich verletzt, lag im Koma und wurde mehrfach operiert. Ihr linker Arm ist bis heute gelähmt, inzwischen kann sie ihn aber wieder etwas mehr bewegen und auch besser greifen. Auf der Bühne und für ihre Karriere ist Anna-Marias Handicap eigentlich kein Problem: Trotzdem kann sie nicht jedes Angebot annehmen!

In ihrer Instagram-Story verriet die 29-Jährige nun, dass sie in der Vergangenheit im Gespräch für Let's Dance gewesen sei: "Es war ein großer Traum von mir. Ich hatte auch ein Probetraining mit RTL. Aber ich muss vernünftig bleiben. Es wäre zu viel Belastung für meinen Arm." Anna-Maria dürfte damit die siebte Staffel des Tanzformats meinen. Immerhin hatte sie vor vier Jahren gegenüber Bild erklärt, dass sie in der engeren Auswahl der prominenten Kandidaten gestanden habe.

Im Jahr 2014 schnappte sich stattdessen DSDS-Sieger und Musicaldarsteller Alexander Klaws (34) gemeinsam mit Isabel Edvardsson (36) den Titel. Die beiden ließen Konkurrenten wie Ex-Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (41), Millionärsgattin Carmen Geiss (53) oder die Models Lilly Becker (42) und Larissa Marolt (26) hinter sich.

