Welchen deutschen Promi haben wir hier? So viel sei verraten, die gesuchte Person hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, einen ausgeprägten Sinn für Humor, macht oft und gerne Witze über seine eigene Leibesfülle und Comedian Luke Mockridge (29) zählt zu seinen engsten Freunden. Zudem macht der 1,94 Meter große Afghane auf dem Tanzparkett eine ziemlich gute Figur. Das schelmische Grinsen auf dem Foto aus Kindheitstagen hat er im Übrigen auch heute noch! Die Rede ist von Komiker Faisal Kawusi (27)!

Spätestens seit seiner Let's Dance-Teilnahme (Platz fünf) vor einem Jahr ist der sympathische Hesse und seine große Klappe Deutschland weit bekannt. Anlässlich seines 27. Geburtstag postete der Stand-up-Champion jetzt dieses niedliche Kinderfoto auf Facebook und schlug dabei selten ernste Töne an: "Ich fühle mich erwachsen, aber auch zugleich wie ein kleiner Junge. Ich fühle mich aber am meisten gesegnet dieses Leben führen zu dürfen", lauten die Zeilen zu dem Throwback-Pic. Faisal sei dankbar dafür, dass er gesund sei und ein Dach über den Kopf hab. Doch besonders happy mache ihn die Ausübung seines Berufs: "Hinzukommend darf ich einen außerordentlichen Job haben, der weniger ein Job ist, sondern mehr eine Leidenschaft, ich darf so unfassbar interessante Menschen kennenlernen."

Ob auch Hollywood-Schauspieler und Ex-Bodybuilder Ralf Möller (59) zu der Sorte "interessanter Mensch" zählt? Diesen trifft Faisal nämlich am kommenden Donnerstag, 9. August um 20:15 Uhr bei Schlag den Star auf ProSieben. In neun verschiedenen Fitness-, Wissens- und Geschicklichkeitsspielen müssen die Männer ihr Können beweisen. Es heißt also Muskelprotz gegen Spaßkanone: Wer wird dieses Duell gewinnen? Was glaubt ihr? Stimmt ab!

