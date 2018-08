Kurze Zeit nach dem Start ihrer Rehab sucht sich Demi Lovato (25) zusätzliche Hilfe. Die Sängerin war Ende Juli mit einer Überdosis eingeliefert worden und konnte sich seither bereits ein wenig erholen. Anfang der Woche ging sie schließlich ihr Entzugsprogramm an. Wie es aussieht, reichen die angebotenen Maßnahmen nicht aus: Demi hat die Rehab-Einrichtung nun schon wieder verlassen – allerdings nur vorübergehend.

Wie People bestätigt, habe die 25-Jährige zusammen mit ihrer Mutter Dianna de la Garza (56) am Donnerstagabend eine Flugreise nach Chicago angetreten. Der Grund: Demi wird auf Anraten ihrer Ärzte einen Psychiater konsultieren, der auf geistige Gesundheit und Abstinenz spezialisiert ist. Der Popstar plant offenbar, sich dem Mediziner einige Tage lang anzuvertrauen, und dann in ihre Einrichtung zurückzukehren. "Sie ist mitten in der Genesung. Es wird ein langer Weg, und das weiß Demi. Emotional war es nicht leicht, aber sie kommt zurecht", berichtete eine Quelle, die Demi nahesteht.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die einstige Disney-Berühmtheit ihren Drogen- und Suchtproblemen stellt. Erst im März hatte Demi sechs Jahre Trockenheit gefeiert, nur kurze Zeit später jedoch in ihrer Single "Sober" Hinweise auf einen Rückfall gegeben. Seitdem die Schauspielerin nun wieder in ärztlicher Behandlung ist, weichen ihre Mutter, ihr Stiefvater Eddie de la Garza, ihre Schwestern und Exfreund Wilmer Valderrama (38) nicht mehr von ihrer Seite. "Sie hat Menschen in ihrem Leben, die sich wirklich sorgen. Sie hat eine lange Reise vor sich, aber mit all der Liebe könnte ihre Reise wirklich zum Guten führen", äußerte sich ein Insider kürzlich optimistisch über Demis Entzug nach der Überdosis.

