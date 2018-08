Sind Prinz Harry (33) und seine Gattin Meghan (37) doch nicht so unzertrennlich? Eigentlich sieht man das seit Mai verheiratete Paar bei so gut wie allen öffentlichen Auftritten nur noch im Doppelpack – auch Auslandsreisen bestreiten die beiden normalerweise zusammen. Erst nach seiner Rückkehr wurde nun allerdings bekannt, dass der 33-Jährige allein nach Afrika geflogen ist: Die einstige Schauspielerin kam nicht mit und musste deshalb die Tage nach ihrem Geburtstag am 4. August auf ihren Liebsten verzichten.

Es ist noch aus einem anderen Grund ungewöhnlich, dass Meghan ihn nicht begleitete: Der Kontinent hat für die Turteltauben eine besondere Bedeutung. Sie haben sich nach eigenen Angaben 2016 bei einem gemeinsamen Aufenthalt in Botswana ineinander verliebt. Und auch dieser Kurz-Trip führte Harry nach Botswana – in das Land, das der Royal seit 20 Jahren regelmäßig besucht. Doch diese Reise sei nicht privater Natur gewesen. Der Bruder von Prinz William (36) habe sich laut Palastinformationen anlässlich einer Vorstandssitzung und eines Gemeindeprojekts der Rhino Conservation Botswana dorthin begeben. Für die Organisation, die afrikanische Nashörner vor dem Aussterben bewahrt, ist der Prinz seit 2017 als Schirmherr tätig.

Ungewiss ist durch Harrys Abwesenheit auch, ob er die Geburtstagsfeierlichkeiten mit seiner Meghan bereits nachholen konnte. An ihrem Ehrentag besuchten die zwei nämlich eine Hochzeit. Charlie van Straubenzee, ein guter Freund des Royals, ehelichte seine Daisy Jenks – die Zeremonie, die rund 80 Kilometer von London entfernt in Frensham stattfand, ließen sich der Prinz und die Herzogin nicht entgehen.

