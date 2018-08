Autsch, das muss wehgetan haben! Vor rund vier Monaten trennten sich Brooklyn Beckham (19) und Chloë Moretz (21) zum wiederholten Male. Der Promi-Spross soll seine Freundin betrogen haben und es gab tatsächlich verschiedene Aufnahme im Netz, die seine Untreue beweisen. Aber das war noch längst nicht alles: Nun meldete sich nämlich seine Ex erstmals nach der Trennung zu Wort und gab zu: Sie selbst erfuhr auch nur durch die sozialen Netzwerke von dem Techtelmechtel ihres Boyfriends.

"Trennungen sind immer hart, aber wenn jemand auf Twitter etwas über mich schreibt, werde ich getaggt. [...] Wenn sie also etwas über eine bestimmte Beziehung posten, erscheint es auf meinem Handy und so finde ich 90 Prozent der Dinge heraus", erklärte die 21-Jährige im Interview mit The Sunday Times. Zwar hielt sie diese Aussage bewusst vage, denn das Liebesaus mit Brooklyn scheint noch immer ein Tabuthema zu sein, zu dem sie sich nicht konkret äußern wollte. Trotzdem ist dieses Statement wohl ziemlich eindeutig.

Während der 19-Jährige sich momentan mit verschiedenen Frauen amüsiert und heftig flirtet, wird Chloë nun eine Romanze mit ihrem Schauspiel-Kollegen Dylan O'Brien (26) nachgesagt. Sie selbst hat diese Gerüchte bisher noch nicht bestätigt und wird es wohl auch dabei belassen, denn aus der öffentlichen Liebe mit dem Sohn von Fußball-Legende David Beckham (43) habe sie gelernt, "Dinge geheim zu halten". "Du kannst kein Foto posten, wenn du nicht willst, dass die Leute darüber reden. Und wenn du es tust, darfst du dich nicht beschweren", stellte sie fest.

Nancy Rivera / Splash News Brooklyn Beckham und Chloë Moretz bei den 31. FN Achievement Awards

Anzeige

Getty Images Chloë Moretz

Anzeige

Mark Davis/Getty Images Chloë Moretz und Dylan O'Brien bei den MTV Video Music Awards 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de