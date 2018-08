Der 19. Mai 2018 ist mit Sicherheit in die Geschichte der britischen Royals eingegangen: In einer überaus romantischen und ziemlich unkonventionellen Zeremonie hat Prinz Harry (33) seiner Meghan (37) das Jawort gegeben. An diesem Tag waren einfach alle Blicke auf die heutige Herzogin von Sussex gerichtet – vor allem auf ihr traumhaftes Kleid der Marke Givenchy. Es musste einfach alles sitzen, sodass Meghans Designerin besonders viel Stress hatte!

Seit gerade einmal einem Jahr ist Clare Waight Keller (47) künstlerische Leiterin des Luxuslabels. In einem Interview mit InStyle sprach sie nun über ihren rasanten Aufstieg im Modehaus und ihr wohl wichtigstes Werk: das Hochzeitskleid der ehemaligen Suits-Darstellerin. Doch der Morgen des Großereignisses war alles andere als entspannt. "Es war ein bisschen wie ein Arbeitstag, weil ich wusste, dass morgens alles fertig sein musste – das Kleid vorbereiten, sicherstellen, dass es gebügelt ist, dass einfach alles perfekt ist und zur richtigen Zeit am richtigen Ort", erzählte die 47-Jährige.

Diesen legendären Tag, an dem Clare maßgeblich beteiligt war, konnte die Modeschöpferin erst später so richtig realisieren. "Ich bin einfach nur begeistert, dass so etwas in meinem ersten Jahr passiert ist", gab die Designerin überglücklich zu. Dies habe vor allem den Blick auf die Marke Givenchy für viele verändert.

