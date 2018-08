Sie ist eine Working-Mom und stolz darauf! Im Mai 2016 wurde Ania Niedieck (34) zum allerersten Mal Mama. Um sich voll und ganz auf Töchterchen Charlotte zu konzentrieren und die Zeit mit dem Nachwuchs zu genießen, hatte sich die Schauspielerin eine Alles was zählt-Auszeit genommen. Lange hatte sie es allerdings nicht ohne ihre Serien-Familie ausgehalten und kehrte bereits nach wenigen Monaten aus der Baypause zurück. Seitdem heißt es für Ania, Job und Kind unter einen Hut zu bringen – wie sie das schafft, verriet sie jetzt im Promiflash-Interview.

Lange Drehtage und ganz unterschiedliche Arbeitszeiten – als Darstellerin einer Daily muss man flexibel sein und das ist mit Kind oft gar nicht mal so leicht. Davon will die 34-Jährige allerdings nichts hören. "Man sagt immer so: Wow, wie schafft ihr Schauspieler das eigentlich, alles immer unter einen Hut zu bekommen? Aber das macht jede andere Frau auch. Wir haben alle auf dem Spielplatz dieselben Probleme", stellte Ania im Gespräch mit Promiflash klar. Auch ihr Gatte sei voll berufstätig – eine Nanny habe die Familie trotzdem nicht: "Wir haben einen Opa und eine Oma, die uns helfen und dann schaffen wir das auch [...]. Man schafft das immer, auch ohne eine Million auf dem Konto und ohne Nanny, das klappt schon", sprach sie anderen Mamis Mut zu.

Der Vorteil an Anias Rolle Isabelle ist, dass sie als "fiese Intrigantin" auch regelmäßig Auszeiten nehmen kann: "Das tut der Serie auch mal gut, wenn der Bösewicht mal präsenter ist, sich aber auch mal wieder für eine Zeit zurückzieht." Somit hat sie immer mal wieder Pausen, die sie voll und ganz ihrem Töchterchen widmen kann.

Instagram / anianiedieck Ania Niedieck mit Kinderwagen

Anzeige

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck am AWZ-Set

Anzeige

Instagram / ania_niedieck Familie Niedieck im Strandurlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de