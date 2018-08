Ihre Bauern-Power hat Uwe (48) und Iris Abel (50) bis nach ganz oben auf das Sommerhaus der Stars-Siegertreppchen gebracht. Das landwirtschaftliche Paar ergatterte gestern Abend nicht nur den Titel "DAS Promipaar 2018", sondern erspielte sich auch noch die stolze Gewinnsumme von 50.000 Euro. In der deutschen VIP-Landschaft klatscht es dafür Beifall: Besonders die amtierende Dschungelkönigin Jennifer Frankhauser freute sich mit ihren Favoriten!

Die 25-Jährige fieberte vom heimischen Bett aus mit und konnte sich nur zu gut in die Lage der Bauern versetzen, wie Jenny in ihrer Instagram-Story erzählte: "Beim letzten Spiel, dieser Druck ist so krass, dass man kaum noch denken kann." Doch natürlich meisterten die beiden die Challenge mit Bravour. "Sogar da waren sie süß zueinander, sogar im Druck und er sagt noch Bitte und Danke. Und sie weinen vor Freude! Oh Gott, mein Herz!", schwärmte die ergraute Beauty.

Support gab es auch von Promi-Kollegin Gina-Lisa Lohfink (31). "Uwe und Iris haben gewonnen! Ihr habt es so verdient! Ihr seid so ein tolles Paar, gönne euch den Sieg so sehr. Ihr seid toll!", gratulierte das Model den Schweinezüchtern via Facebook.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Influencerin

MG RTL D / Stefan Menne Uwe und Iris Abel, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar

Becher/WENN Gina-Lisa Lohfink beim ECHO 2018

