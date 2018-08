Priyanka Chopra (36) feiert ihre Liebe ohne ihre BFF Herzogin Meghan (37) – war der Neu-Royal zu beschäftigt? Die indische Schauspielerin hat sich nach nur zwei Monaten Beziehung mit dem Musiker Nick Jonas (25) verlobt – bereits am Freitag feierten die Turteltauben in einer romantischen Zeremonie ihre Verlobung! Mit Familie und Freunden begingen sie das pompöse Fest – doch Priyanka musste auf ihre liebste Kumpeline verzichten: Prinz Harrys (33) Frau Meghan soll das Event geschwänzt haben!

"Meghan wurde zur offiziellen Verlobungsfeier ihrer besten Freundin Priyanka in Mumbai eingeladen. Aber sie ist einfach nicht gekommen", verriet jetzt ein Insider dem US-Magazin RadarOnline. Angeblich soll die Herzogin von Sussex wegen ihrer royalen Verpflichtungen einfach zu beschäftigt gewesen sein. Meghan habe aber neben Priyanka angeblich auch für keinen ihrer anderen alten Weggefährten mehr Zeit, so eine weitere Quelle im Podcast-Interview von Straight Shuter: "Ihre alten Freunde fühlen sich im Stich gelassen. Sie haben auf eigene Kosten an ihrer Hochzeit teilgenommen und jetzt ist sie (Meghan, Anm. d. Red.) zu beschäftigt für sie alle."

Ob die Abwesenheit bei der Verlobungsfeier auch bedeutet, dass Meghan und Schatz Harry ebenfalls nicht zur Heirat erscheinen werden? Immerhin soll die ehemalige Suits-Darstellerin als Trauzeugin infrage kommen. Die Freundinnen sollen sich auch schon mit ihren Schätzen zu viert in Oxfordshire getroffen haben, um auf das Liebesglück von Priyanka und Nick anzustoßen.

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan in London

Anzeige

Instagram / Priyankachopra Herzogin Meghan und Priyanka Chopra

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de